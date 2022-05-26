Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahıs, ikazlara rağmen uzaklaşmayıp tekbir getirince polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis tarafından ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı.

ÜZERİNDE BOMBAYA RASTLANMADI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler şüphelinin beraberinde getirdiği poşeti incelemek üzere bomba imha ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile patlatıp incelediği poşette patlayıcıya rastlamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Emniyet Müdürlüğü binası önünde, üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında bulunduğu öğrenilen Ümit Koçyiğit'in daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.