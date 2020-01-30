Gaziantep Emniyet Müdürlüğü taksicileri dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü taksicileri dolandırıcılara karşı uyardı
7 saat önce
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "UYUMA" projesini tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "UYUMA" projesini tanıttı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, taksi duraklarını ziyaret ederek, proje kapsamında genel güvenlik, gasp, sahte para ve dolandırıcılık konuları ile ilgili bilgi verdi.
Suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaş duyarlılığını oluşturmak ve toplumsal sorumluluk bilincine uygun bir şekilde etkin ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla yürütülen bilgilendirme çalışmaları kararlı bir şekilde yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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