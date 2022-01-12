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Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret

12.01.2022 16:47
Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaret etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaret etti.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Başbuğ, 10 Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak ve kısa bir süre önce gerçekleşen kongre ile göreve gelen yönetimi tebrik etmek amacıyla GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Basının öneminin farkında olduklarını belirten Başbuğ, "İşimiz icabı basınla iç içeyiz. Vatandaşların bizim çalışmalarımız hakkında objektif kaynaklardan beslenmesi lazım. Bu açıdan basının önemi tartışılamaz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin sektördeki önemli isimleri bir araya toplaması kent basınında birlik ve beraberliğin olması da çok önemli. İnşallah burada çok daha yakından çalışma fırsatı buluruz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin toplumsal olaylarla ilgili doğru bilgiyi zamanında vatandaşlara sunmasının önemine dikkati çeken Başbuğ, gazetecilerin doğru bilgiye ulaşmaları anlamında kurum olarak üzerlerine düşen sorumluğu yerine getirmeye çalışarak gazetecilerle iletişim kanallarını sürekli açık tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

Polis teşkilatının yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Başbuğ, şunları kaydetti:

"Hem terörle hem de diğer suçlarla mücadelede ülkemizin ve kentimizin huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermemek için tüm mesai arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla hareket ediyor. Bu noktada basın camiası da önemli bir sorumlulukla kent ve ülke geleceği için, halka sağlıklı bilgi ulaştırmak için bizimle birlikte mesai sarf ediyor. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti de üyeleriyle ilgili yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor. Kurumsal olarak işbirliğimiz devam edecek."

GGC Başkanı İbrahim Ay ise sektörün yaşadığı sorunların çözümü için arkadaşlarıyla sürekli istişarede bulunarak üyelere nasıl katkılar sağlayabileceklerini görüştüklerini dile getirdi.

GGC'nin 1969'da kurulan kentin en eski ve önemli meslek örgütlerinden biri olduğunu ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin sorunlarının çözümü ve imkanlarının artırılması için kentteki kurumlarla sürekli istişare halindeyiz. Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki tecrübelerinin artırılması ve sosyal yaşamlarına yönelik etkinliklere imza atıyoruz. Önümüzdeki günlerce üniversite ile birlikte 'GGC Akademi' adı altında önemli bir işbirliği gerçekleştireceğiz. Sektörde duayen olmuş isimleri ve başarılı akademisyenleri hem üyelerimiz hem de üniversitenin iletişim öğrencileriyle bir araya getirerek tecrübe paylaşımı başta olmak üzere mesleki konularda etkinlikler gerçekleştireceğiz."

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Alparslan Türkeş, Gazeteciler Günü, İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret - Son Dakika
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