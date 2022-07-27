379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu

27.07.2022 12:50
379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu

Gaziantep Emniyeti 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu düzenledi.

Gaziantep Emniyeti 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu düzenledi.

Gaziantep Emniyeti 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve suç aletleri ele geçirilirken, 57 bin 553 şahıs sorgulanarak 402 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 287 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Operasyonda 329.3 gram esrar, 194.7 gram metamfetamin (ateş-buz),

178 kök kenevir bitkisi, 94.9 gram eroin, 39 adet uyuşturucu hap

10 gram sentetik kannabinoid (bonzai),23 adet tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tüfek, 35 adet şarjör, 91 adet fişek, 10 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı araç, 62 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 206 umuma açık yer ve 11 bin 497 araç kontrol edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 332 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 34 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı Gaziantep'te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:16:28. #1.12#
SON DAKİKA: 379 ekip ve bin 510 personelle huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement