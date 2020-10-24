Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı - Son Dakika

Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı

Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Gaziantep'in muammer Aksoy bulvarı üzerinde bulunan binasının bahçe duvarına bırakılan şüpheli poşet polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, paketin bulunduğu bölgeyi polis şeridi ile çevrilerek yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketten boş pet şişe çıktı. Patlamanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

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