Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Gaziantep polisi tarafından çeşitli suçlardan 157 şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Gaziantep polisi tarafından çeşitli suçlardan 157 şahsa işlem yapıldı.


Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 22, hırsızlık suçundan 5 şahsa yasal işlem yapılarak, 68 aranan şahıs yakalanmış, 62 şahsa ise kabahatlerden işlem yapılmıştır.


Yapılan çalışmalarda ayrıca,36 gr. bonzai, 32 gr. esrar, 23 gr. metamfetamin, 8 gr. eroin, 12 adet captagon, 7 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 168 adet fişek,27 Adet kartuş,2220 paket gümrük kaçağı sigara, 4 kg. gümrük kaçağı çay, 1 Adet çalıntı cep telefonu, 2 adet hırsızlıkta kullanılan oto, 1 adet çalıntı buluntu araç, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para,8 adet kesici alet, 2 Adet hacizli yakalamalı araç ve çalıntı inşaat malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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