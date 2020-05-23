Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 22 adres ve 8 araca yapılan operasyonda, 1 kilo 360 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 400 gram eroin, 250 gram sentetik kannabinoid, 550 adet captagon hap, 70 adet ecstasy hap, 6 adet hassas terazi, 10 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 17 şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) Antepli cocuk: Allah rizasi icin emniyet mudurumuz vali sayin suleyman soylu cumhur baskanim lutfen antep de uyusturucu bitsin yuvalar yikiliyor hirsizlik cogaldi kavga Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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