Son Dakika Haberleri: Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi
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Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi

6 dakika önce

İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çalışmaları kapsamında GAÜN kampüsünde "El Ele Güvenli Geleceğe" adlı stant açtı.
Burada yeni kayıt yaptıran öğrenci ve velilere, terör örgütlerinin eleman kazanmak için kullandığı yöntemler ile zararlı alışkanlıkları önleme ve herhangi bir sorun olduğunda polisle nasıl irtibata geçmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.
Konuyla ilgili hazırlanan broşürleri de öğrencilere veren polisler, ayrıca öğrenci ve velilere üzerinde "El Ele Güvenli Geleceğe" yazılı yelpaze hediye ederek çeşitli ikramlarda bulundu.
Gaziantep Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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