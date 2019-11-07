Son Dakika Haberleri: Gaziantep "Enerji Forumu"na hazırlanıyor
Son Dakika Teknoloji Gaziantep 'Enerji Forumu'na hazırlanıyor

Gaziantep "Enerji Forumu"na hazırlanıyor

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde Güneydoğu Enerji Forumu düzenlenecek.

Gaziantep

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde Güneydoğu Enerji Forumu düzenlenecek.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla 26 Kasım'da düzenlenecek forumla, temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşten enerji üretimi tartışılacak.

Güneş enerjisi alanında yapılan yatırımların, kurum ve şirketlerin deneyimlerinin de paylaşılacağı foruma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü yöneticileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, akademisyenler ve enerji sistemleri üreticisi firma temsilcileri katılacak.

İki oturumla sürecek forumun özel söyleşi bölümünde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan konuşmacı olarak yer alacak.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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