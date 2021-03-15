Gaziantep enerjisini doğadan alacak - Son Dakika

Gaziantep enerjisini doğadan alacak

15.03.2021 11:17
Gaziantep enerjisini doğadan alacak, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 7 yıl önce hazırladığı İklim Master Planı çerçevesinde hayata geçirdiği güneş ve biogaz enerji santralleriyle ilk etapta belediyenin, ardından da kentin tüm enerji açığını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 7 yıl önce hazırladığı İklim Master Planı çerçevesinde hayata geçirdiği güneş ve biogaz enerji santralleriyle ilk etapta belediyenin, ardından da kentin tüm enerji açığını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Sanayiden turizme kadar hemen her alanda Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotifi olan Gaziantep, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gücüne güç katmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, artan enerji ihtiyacını daha ekonomik şekilde karşılamak için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında Bağlarbaşı'nda 2 güneş enerji santraliyle yılda 3 milyon 400 bin kWh elektrik üretimi yapmayı hedefleyen belediye ekipleri, böylelikle yılda bin 500 ton CO2 emisyonunu azaltacak.

Ayrıca gelecek yıl kurulması planlanan 18 MW güneş enerji santraliyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Türkiye'deki ilk ve tek kurum olma unvanını kazanacak. Kurulacak tesisin yıllık 25 milyon 500 bin kWh üretim yapması bekleniyor.

Öte yandan Engelsiz Yaşam Merkezi çatısına kurulacak olan 193 KW gücündeki güneş enerji santraliyle de merkezin elektrik tüketiminin yarısı güneş enerjisinden karşılanacak. Belediyeye ait olan 40 sosyal tesis, spor salonu ve taziye evlerinin çatısına da güneş enerji santrali kurulması için başlatılan çalışmalara hız verildi.

Oğuzeli ilçesinde hayata geçirilen Biyogaz Enerji Santrali de hayvansal atıklardan hem enerji, hem de yüksek kaliteli gübreyi ekonomiye kazandırıyor. Bu yolla toprağın verimini artırılırken, temiz su kaynaklarının korunması da sağlanıyor.

Şehitkamil ilçesinde 3 MW Biyogaz Enerji Santrali kurulumu için düğme basıldı.

Hedef kentin enerjisini karşılamak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk zamanlar, kentin imar master planı üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

Hemen ardından ulaşım master planıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, "Bunları yaparken bir şeyi de ihmal etmedik. O da İklim Master Planını hazırladık. Bu planı tam 7 yıl önce hazırladık ve Türkiye'de bu alanda çalışan ilk belediye olduk." dedi.

Bu sayede toprağı, havayı ve suyu nasıl koruyacaklarına ilişkin bir yol haritası elde ettiklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bu şehrin kirletici unsurlarını belirledik, buna karşı neler yapabiliriz diye hareket ettik. En önemlisi karbondioksit salınımıydı. Karbondioksit salınımını azaltmanın en önemli yolunun da yenilenebilir enerji olduğunu öğrendik. Bereketli hilalin ve güneşin ortasındayız. Bu yüzden kendi tükettiğimiz elektriği kendimiz üretmek istiyoruz. O yüzden ilk önce 1 megavatla başladık işe. Megavatlarımızı artırdık, solar otoparklarımızı yaptık. Şimdi Enerji AŞ'mizi kuruyoruz. 5 megavatın üzerindeki çalışmalarımız için de artık hükümetimiz bize fırsat veriyor. EPDK ve Enerji Bakanlığımız ile görüştük. Şehrin tükettiği tüm elektriği yenilenebilir enerji üzerinden nasıl sağlarız, bunun üzerine çalışıyoruz. Bu bizim şu an için en önemli başlığımız."

Şahin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar kapsamında biogaz tesisisin de kurulduğunu ve faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "Burada da hayvanların katı ve sıvı atığından hem enerji hem de sıvı gübre üretiyoruz. Üretilen sıvı gübreyi park ve bahçelerimizde kullanıyoruz." diye konuştu.

Rüzgar enerjisine yönelik de ekiplerin çalışmalar yaptığını, yakın zamanda bu anlamda da yatırımlarının olacağını aktaran Şahin, kentte keşfedilen jeotermal kaynağın nasıl değerlendirileceği yönünde de araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Doğayla barışık bir kent olmak istediklerini anlatan Şahin, "Pandemi bize gösterdi ki doğayı, havayı, enerjiyi koruman lazım. O yüzden de yenilenebilir enerjiyi çoğaltmak lazım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kentin tükettiği tüm enerjiyi yenilenebilir enerjiye çevirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da önemli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep enerjisini doğadan alacak - Son Dakika


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