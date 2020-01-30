Gaziantep engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı - Son Dakika

Gaziantep engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı

12 dakika önce

Engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mustafa Bal (60), engelli oğlu Erkan (19) için 2 katlı evinin cephesine özel asansör yaptırdı.

Engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mustafa Bal (60), engelli oğlu Erkan (19) için 2 katlı evinin cephesine özel asansör yaptırdı. Erkan Bal, asansör sayesinde artık tekerlekli sandalyesi ile rahatlıkla dışarı çıkabiliyor.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Bal, 2 katlı evinin cephesine, yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkamayan oğlu için asansör yaptırdı. Evin dışından balkona yönelen özel asansör ile Erkan, rahatlıkla dışarı çıkmaya başladı.

4 çocuklu ailenin son ferdi olan ve doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen engelli Erkan Bal, babasının demirciye yaptırdığı iki kişiyi taşıyan asansör ile evin dışından balkona çıkabilmeye başladı. Asansör ile oğlu Erkan ile birlikte kendilerinin de hayatının kolaylaştığını belirten Mustafa Bal, "Daha önce okul dahil her yere kendim götürüyordum. Ancak, oğlum büyüdüğü için merdivenden çıkarıp, indirmesi zorlaşmaya başladı. Büyük oğlumla birlikte Erkan'ın daha rahat dışarıya çıkabilmesi için böyle bir asansör sistemi yapmaya karar verdik. Demirci ustasına giderek projeyi anlatarak sistemi yaptırıp evimize yerleştirdik. Asansör kurmamızla ile Erkan hayat biraz daha kolaylaştı" dedi.

Engelli gencin annesi Emine Bal da yeni sistem ile oğlunun yaşamının kolaylaştığı, duyarlılığının komşuları tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Yeni sistem ile artış istediği zaman evden çıkabilen Erkan Bal ise ailesine kendisine sağladıkları kolaylıktan ötürü teşekkür etti.

Gaziantep engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı

Mustafa Bal, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Çin'de tüm futbol ligleri süresiz ertelendi
Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı Murat Akıncı ile boşandı İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 15:51:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]