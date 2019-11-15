Gaziantep enkaz altında kalan mühendis aranıyor

Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (2)

GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Akkent Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları inceledi. Kurtarma ekiplerinden bilgiler alan Vali Gül, çalışmaların yoğun şyekilde sürdüğünü belirterek, Tüm kurtarma ekiplerimiz ile gönüllü kuruluşlar ve vatandaşlarımız kendi programları dahilinde çalışıyor. Arama köpeği, termal kameralar ile alana bakılıyor. 24 saate yaklaşıyoruz ama kendisine henüz ulaşamadık. Akşama kadar ulaşmak istiyoruz. Görgü tanıklarının söylediği yere yoğunlaşıyoruz. Alet ve personel anlamında eksiklik yok çalışılabilecek alanlar belli. Vakit geçtikçe beklentiler değişiyor ama biz yoğun şekilde çalışıyoruz diye konuştu.

Vali Gül, göçük olayıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın da ayrıca yürütüldüğünü kaydetti.

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Haber Hasan KIRMIZITAŞ GAZİANTEP,(DHA)