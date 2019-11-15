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Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-3
6 saat önce
GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-3.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:51 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-3
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