Son Dakika Haberleri: Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5
Son Dakika Güncel Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5 - Son Dakika

Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5

6 saat önce

GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5(DRONE)

GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5(DRONE)

Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
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