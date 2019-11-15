Son Dakika › Güncel › Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5 - Son Dakika
Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5
6 saat önce
GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5(DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-5(DRONE)
Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yarakandı