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Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6
6 saat önce
GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6 (VALİ AÇIKLAMA)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6 (VALİ AÇIKLAMA)
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