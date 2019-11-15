Son Dakika Haberleri: Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6
Son Dakika Güncel Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6 - Son Dakika

Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6

6 saat önce

GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6 (VALİ AÇIKLAMA)

GAZİANTEP Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6 (VALİ AÇIKLAMA)

Gaziantep enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları devam ediyor-6

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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