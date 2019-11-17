Son Dakika › Güncel › Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için inşaat mühendisleri odası'nda anma-1 - Son Dakika
Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için inşaat mühendisleri odası'nda anma-1
6 saat önce
Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için İnşaat Mühendisleri Odası'nda anma-1. Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü Hong Kong savaş alanına döndü! Eylemciler polise ok ile saldırıyor