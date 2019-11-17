Son Dakika Haberleri: Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için inşaat mühendisleri odası'nda anma-1
Son Dakika Güncel Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için inşaat mühendisleri odası'nda anma-1 - Son Dakika

Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için inşaat mühendisleri odası'nda anma-1

6 saat önce

Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için İnşaat Mühendisleri Odası'nda anma-1.

Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için İnşaat Mühendisleri Odası'nda anma-1

Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için inşaat mühendisleri odası'nda anma-1

İnşaat Mühendisleri Odası, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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