Son Dakika Haberleri: Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Son Dakika Güncel Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi. - Son Dakika

Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

6 saat önce

Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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