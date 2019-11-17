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Gaziantep-enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
6 saat önce
Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
Gaziantep-Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
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