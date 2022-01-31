Üye Girişi
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı - Son Dakika

Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı

31.01.2022 13:13
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı

GAZİANTEP Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar yeniden başladı.

GAZİANTEP Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar yeniden başladı. Yolcular baklava ikram edilerek uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil'e yapılan uçuşlar pandemi süreci ile birlikte uzun bir süre durduruldu. Her iki kent arasındaki ulaşım kolaylığı ile ticaret ve turizm hareketliliğinin artması amacıyla uçuşların yeniden başlaması için çalışmalar yapıldı. Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları giden yolcuları baklava ikram ederek uğurladı. Karşılıklı yapılacak uçuşların haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yapılacağı  öğrenildi.

'BUNDAN SONRA BAĞDAT SEFERLERİMİZ DE BAŞLAMIŞ OLUR' Gaziantep Valisi Davut Gül, bu ulaşım kolaylığı sayesinde her iki şehir arasında ticari ilişkilerin artacağın belirterek, "Irak'a ilk sefer yapan uçağımızı uğurlamaya geldik. Irak bizim ticari partnerlerimizden en önemlisi. Bu hizmetle iş adamlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız. Direk seferlerle birlikte hem Irak'ın Gaziantep ile ilişkileri daha da artmış olacak hem de Gaziantep ihracatını daha çok arttırmış olacak. Bundan sonra Bağdat seferlerimiz de başlamış olur. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed ise, her iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme anlamında bu uçak seferlerinin önemli adımlar olduğunu kaydederek, bu uçuşlar sayesinde ticari anlamda çok güzel bağlantılar sağlanacağını kaydetti.


Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı
Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı
YORUMLAR
500

Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı - Son Dakika


Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı         
13:13
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor         
13:10
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:22:05. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep-Erbil direkt uçuşları yeniden başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement