Son Dakika Haberleri: Gaziantep-Erbil Uçak Seferleri Başladı

Gaziantep-Erbil Uçak Seferleri Başladı

1 saat önce

Gaziantep'ten Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri başladı.

Gaziantep-Erbil Uçak Seferleri Başladı, System.String[]
Gaziantep'ten Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri başladı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil'e Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşta, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve oda üyesi iş adamları da Irak'a gitti.

Anadolu Jet tarafından haftada 3 gün planlanan Gaziantep-Erbil uçak seferleri, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Gaziantep'ten saat 01.40'ta, Erbil'den ise saat 04.00'te yapılacak.

Uçak saferleri sayesinde iki kent ve ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Irak, Erbil, Gaziantep, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da "Kıza Bakma" Kavgası Yüzünden 12 Iraklı Genç Birbirine Girdi! Yaralılar Var Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil, Gazetecileri Kandırmaya Çalıştı Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep-Erbil Uçak Seferleri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]