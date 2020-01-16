Gaziantep-eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep-eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti

6 saat önce

Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar ettiGAZİANTEP'te 4 çocuk babası Güllabi A. (47), tartıştığı eşi Hülya A.'yı elinden bıçakladıktan sonra sıvı temizlik maddesi içerek intihar etti.

Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti

GAZİANTEP'te 4 çocuk babası Güllabi A. (47), tartıştığı eşi Hülya A.'yı elinden bıçakladıktan sonra sıvı temizlik maddesi içerek intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Üçoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Güllabi A. 19 yıllık eşi Hülya A. ile yaklaşık bir hafta önce tartıştıktan sonra evlerinin yakınlarında bulunan bekçiliğini yaptığı Salavat Camisi'nde yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde camiye giden Hülya A. ile Güllabi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güllabi A., yanındaki bıçağı çekip, eşini elinden bıçakladı. Hülya A., kaçıp kendisini tuvalete kilitledi. Güllabi A. ise yaşamına son vermek için sıvı temizlik maddesi içti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Güllabi A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güllabi A.'nın cebinden ölümünden eşini sorumlu tuttuğuna dair not çıktığı iddia edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hülya A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Güllabi A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Gaziantep-eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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