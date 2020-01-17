Gaziantep evde eğitim gören engelli ismail'e takdir belgesi - Son Dakika

Evde eğitim gören engelli İsmail'e takdir belgesi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yürüme engelli olduğu için evde eğitim gören 13 yaşındaki İsmail Çay, yarıyıl tatilinde karnesini aldı. Derslerinde başarılı olan Çay, takdir belgesi ile ödüllendirildi.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve Ali Öztürk Ortaokulu 1'nci sınıf öğrencisi olan İsmail Çay, Serebral Palsi (SP) hastalığına bağlı olarak yürüme engelli olarak yaşamına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evde eğitim hizmeti' uygulamasından yararlanan İsmail Çay'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesi ile karnesini aldı. Karneyi Çay'a, Okul Müdürü Hasan Hammutoğulları ile evde eğitim veren 5 öğretmeni verdi. Dersleri başarılı olan Çay ayrıca takdir belgesi ile ödüllendirildi.

'İLÇEDE 10 ÖĞRECİ UYGULAMADAN FAYDALANIYOR'

Okul Müdürü Hasan Hammutoğulları, ilçede 2 ilkokul, 7 ortaokul ve 1 lise olmak üzere toplam 10 öğrencinin uygulamayla evde eğitim aldığını belirterek, "Bakanlığımızca eğitim çağına gelen ve sağlık nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerimize evde eğitim yolu ile eksikliklerinin gidermeye çalışıyoruz. Bizde İsmail'i Ali Öztürk Ortaokulu olarak evde eğitim programına dahil ettik. 5 ana branştaki Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik, Türkçe ve Din Kültürü öğretmenlerimiz haftada 2'şer saat evde eğitim verdi. İsmail başarılı bir dönem geçirerek öğretmenleri tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildi" dedi.

Matematik Öğretmeni Fatma Nur Gögebakan ise, İsmail'e haftada 5 ana derste 10 saat ders verdiklerini ifade ederek, "İsmail çok azimli bir öğrenci, isterse daha da başarılı olabileceğine inanıyorum" dedi.

'DEVLET BU İMKAN İLE OĞLUMUN EĞİTİME DEVAM ETMESİNİ SAĞLADI'

Anne Gülgün Çay ise, "İlkokul döneminin ilk 2 yılında kendim okula götürüp, getiriyordum. Çok zorlanıyordum. Devletin verdiği destekle, oğlumun ve bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Ali Öztürk İlkokuluna oğlumu kayıt yaptırırken amacım, oğlum okul servisleriyle gidip gelmesini sağlayabilmek ve topluma kazandırmaktı. Ama devlet bu imkanı ile oğlumun eğitimine devam etmesini sağladı bizler de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.