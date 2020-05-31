GAZİANTEP Evde kalınca, örgü oyuncaklar yapmaya başladı - Son Dakika

Evde kalınca, örgü oyuncaklar yapmaya başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Yeter Yaltırık (54) torunlarını sevindirmek için başladığı örgü oyuncaklar yapmayı meslek haline getirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 5 çocuk ve 1 torunu olan Yeter Yaltırık, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kendini izole etmeye başladı. Yaltırık, evde bulunduğu süre içerisinde torununun isteği üzerine tığ şiş kullanarak iple oyuncak örmeye başladı. İçini pamukla doldurduğu oyuncak yapımını seven Yaltırık, şimdi seri şekilde oyuncak yapmaya başladı. Merakla başladığı oyuncak yapımını mesleğe dönüştürmek isteyen Yeter Yırtar, "Yaptıklarım çocuklarım ve torunumun yanı sıra komşularım tarafından da beğenildi. Böyle olunca ben de kendimi geliştirmeye başladım. Hangi renklerle hangi oyuncağı yapacağımı tasarladıktan sonra işleme başlıyorum. Yapacağım oyuncağı özelliği ve büyüklüğüne göre 2 ile 15 gün arasında tamamlıyorum. Bugüne kadar tavşan, arı, maymun ve bebek oyuncakları yaptım. Oyuncakların içine pamuk ve elyaf koyuyorum. Böylece hem yumuşak hem sağlıklı oluyor. Şimdi ürettiklerimi satarak evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum ve sipariş almaya başladım" diye konuştu.