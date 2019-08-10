GAZİANTEP Evi yanan aileye Kızılay sahip çıktı

Evi yanan aileye Kızılay sahip çıktıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evi yanan Ekici ailesine Kızılay sahip çıktı.

Evi yanan aileye Kızılay sahip çıktı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evi yanan Ekici ailesine Kızılay sahip çıktı. Ailenin yanan eşyalarının yerine yenileri verilerken gıda yardımı da yapıldı.

İlçeye bağlı Tilmiyen Mahallesi'nde geçen hafta Ekici ailesinin evindi yangın çıktı. Ailenin engelli kızı tarafından başlatıldığı düşünülen yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Türk Kızılayı Gaziantep ve Şahinbey Şubeleri ile bir araya gelen Türk Kızılayı Nizip Şubesi, mağdur ailenin imdadına yetişti. Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım başkanlığında, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dr. Dilek Toktamış, Başkan Yardımcısı Esra Eroğuları ve gönüllü ekibin planlamaları sonucunda bağışçılardan gelen halı, battaniye, yastık, yorgan, beyaz eşya ile gıda ve nakit para yardımları ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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