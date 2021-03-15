Gaziantep evinde 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sahasında çıktığı son 4 maçta rakiplerine geçit vermedi.

Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, son dönemde özellikle iç saha maçlarında gösterdiği performansla taraftarını sevindiriyor.

Bu hafta Yukatel Denizlispor'u sahasında yenen Gaziantep, 46 puana ulaştı. Evinde dış sahaya göre daha etkili performans gösteren Gaziantep, son 4 iç saha maçında da rakiplerine boyun eğmedi.

Sahasında son olarak ligin ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden Gaziantep, daha sonra konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi. Ardından Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep, sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u da 2-0 mağlup etti.

Böylelikle evinde çıktığı son 4 lig maçından 10 puan toplayan Gaziantep, ligin geneline bakıldığında da evinde dış saha performansından daha etkili sonuçlar elde etti.

Güneydoğu temsilcisi ligde topladığı 46 puanın 32'sini sahasında elde etti.