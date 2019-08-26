Son Dakika Haberleri: Gaziantep evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
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Gaziantep evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

1 saat önce

Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğulduGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine içeri girdi. Büyükkaplan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri, Büyükkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Müslüm Büyükkaplan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tepiti için Adli Tıp Kurumu'na göndrildi. Acı haberi alarak gelen Büyükkaplan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, soruşturma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
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