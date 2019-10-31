Son Dakika Haberleri: Gaziantep evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Gaziantep evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

6 saat önce

Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandıGaziantep'te, evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Gaziantep'te, evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 kişinin evlenmek istediği kadın tarafından dolandırıldıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mağdur kişilerin kadınla birlikte gittiği kuyumculardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:51 Kaynak: DHA
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