Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA
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