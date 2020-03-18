GAZİANTEP Fatma Şahin Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİANTEP Fatma Şahin Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor - Son Dakika

GAZİANTEP Fatma Şahin Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor

6 saat önce

Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyorGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."

GAZİANTEP Fatma Şahin Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Fatma Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

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