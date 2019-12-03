Gaziantep fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor

Fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ayşe Fakı (57), 27 yıldır engelli 2 oğluna gözü gibi bakıyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Ayşe Fakı, engelli oğulları Ömer (27) ve Kadir'in (26) doğduklarından bu yana tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 3 yıldır hasta olan eşi Abdullah Fakı'nın da sorumluluğunu üstlenen Ayşe Fakı, Bu çocuklar bu haliyle Allah'ın bize armağanı. Allah'tan gelene şükürler olsun dedi.

Kadınlardan engelli çocuklarına kendisi gibi bakmaları tavsiyesinde bulunan Ayşe Fakı, Ben ömrümü çocuklarıma adadım. Oğullarımı bir günlük bile olsa asker edince o da gözümde kalmadı. Tüm annelerden de çocuklarına bu şekilde bakmalarını ve sevgileriyle onları yaşama dahil etmelerini istiyorum diye konuştu