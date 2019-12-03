Son Dakika Haberleri: Gaziantep fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor
Son Dakika Güncel Gaziantep fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor - Son Dakika

Gaziantep fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor

6 saat önce

Fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyorGaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ayşe Fakı (57), 27 yıldır engelli 2 oğluna gözü gibi bakıyor.

Fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ayşe Fakı (57), 27 yıldır engelli 2 oğluna gözü gibi bakıyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Ayşe Fakı, engelli oğulları Ömer (27) ve Kadir'in (26) doğduklarından bu yana tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 3 yıldır hasta olan eşi Abdullah Fakı'nın da sorumluluğunu üstlenen Ayşe Fakı, Bu çocuklar bu haliyle Allah'ın bize armağanı. Allah'tan gelene şükürler olsun dedi.

Kadınlardan engelli çocuklarına kendisi gibi bakmaları tavsiyesinde bulunan Ayşe Fakı, Ben ömrümü çocuklarıma adadım. Oğullarımı bir günlük bile olsa asker edince o da gözümde kalmadı. Tüm annelerden de çocuklarına bu şekilde bakmalarını ve sevgileriyle onları yaşama dahil etmelerini istiyorum diye konuştu

Gaziantep fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor

Gaziantep, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
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