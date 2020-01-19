Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı - Son Dakika Spor

Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı

17 dakika önce

Fauller ve sakatlıklar nedeniyle sık sık duran Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, bu sezon Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı karşılaşma oldu (42 dakika 12 saniye).Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Fenerbahçe oldu (10).

Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı, System.String[]

Fauller ve sakatlıklar nedeniyle sık sık duran Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı, bu sezon Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı karşılaşma oldu (42 dakika 12 saniye).


Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Fenerbahçe oldu (10).


Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı dört maçta da galip gelemedi (1B, 3M).


Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:32 
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