Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.