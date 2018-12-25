Gaziantep Fırat Kalkanı Bölgesine Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlanmak üzere farklı illerden gelen çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısından Suriye'ye geçerek üs bölgelerine doğru yola çıktı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlanmak üzere farklı illerden gelen çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Gaziantep
'in Karkamış
sınır kapısından Suriye
'ye geçerek üs bölgelerine doğru yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekat öncesinde bölgeye askeri araç sevkiyatı arttı. Farklı şehirlerden gelen çok sayıda asker ve zırhlı aracın bulunduğu konvoy bugün Karkamış'a ulaştı. Öğleden sonra sınır kapısından Suriye'ye geçen konvoyun Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlandırılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:34 Kaynak: DHA
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