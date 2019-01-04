Son Dakika Haberleri: Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat Kavşağında Bulunan Karayolunda Çökme Meydana Geldi.

Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat Kavşağında Bulunan Karayolunda Çökme Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW093952-ASA/04-01-2019- Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat kavşağında bulunan karayolunda çökme meydana geldi.

Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat Kavşağında Bulunan Karayolunda Çökme Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW093952-ASA/04-01-2019

- Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat kavşağında bulunan karayolunda çökme meydana geldi. Yolda çukur oluşurken, 2 araç çukura düşerek hasar gördü. 04.01.2019 09: 39: 52 TSI
NNNN - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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