Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat Kavşağında Bulunan Karayolunda Çökme Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW093952-ASA/04-01-2019- Gaziantep Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat kavşağında bulunan karayolunda çökme meydana geldi.
IHAAW093952-ASA/04-01-2019
- Gaziantep
Fıstıklı Mahallesi Yeni Stat kavşağında bulunan karayolunda çökme meydana geldi. Yolda çukur oluşurken, 2 araç çukura düşerek hasar gördü. 04.01.2019 09: 39: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
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