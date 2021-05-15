Gaziantep FK: 0 - 1

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Mehmet Metin (xx)

Süper Lig'in 42'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Karşılaşma, Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.9'uncu dakikada Atakaş Hatayspor'un kazandığı kornerde topun başına geçen Ribeiro'nun ortasında, Akintola'nın kafayla yaptığı vuruş direğin az farkla yanından dışarıya çıktı.24'üncü dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da sol çizgiden topla beraber ceza sahasına giren Akintola'nın içeriye gönderdiği topu, çizgi üzerinde Morais Junior uzaklaştırdı. Hatayspor mutlak fırsattan yararlanamadı.32'nci dakikada kenar ortalarla gol bulma yoluna giden Atakaş Hatayspor'da Mesut Çaytemel'in içeriye gönderdiği ortaya iyi yükselen Diouf'un şutu, kalecinin üstünde kaldı.İki takımın orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.56'ncı dakikada Gaziantep FK'nın atağında sağ çizgiden topla buluşan Dicko, müsait pozisyonda olan Muhammet Demir'i topla buluşturmaya çalıştı, fakat araya giren kaleci Munir topun sahibi oldu.73'üncü dakikada atak geliştiren Gaziantep FK'da Zvonimir Kozulj'un ceza sahasına gönderdiği sert pas da kaleci Münir'in müdahalesi etkisiz kaldı. Arka direkte topa dokunan Jefferson, topu ağlarla buluşturdu: 0 - 186'ncı dakikada ataklarını sıklaştıran Gaziantep FK'da çalımlarla beraber ceza sahasına giren Kenan Özer'in plasesi direğe çarptıktan sonra dışarıya çıktı.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

- Hatay