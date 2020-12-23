Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

23.12.2020 20:56
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hajradinovic (Dk.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hajradinovic (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 59 Alan), Hodzic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 81 Olkowski), Maxim (Dk. 81 Kozulj), Jefferson (Dk. 85 Furkan Soyalp), Mirallas, Kenan Özer (Dk. 68 Muhammet Demir), Dicko (Dk. 68 Vetrih)

Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 25 Maxim, Dk. 57 Jefferson, Dk. 78 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Güray Vural, Dk. 20 Tosca (Gaziantep FK), Dk. 52 Hodzic, Dk. 83 Brecka (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

57. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Mirallas'ın sağdan kullandığı kornerde Jefferson topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3

72. dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kullandığı serbest atışta topu sol köşeye gönderdi. Kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Gaziantep FK, skoru 4-0'a getirdi. Djilobodji'nin pasında sağdan defansın arkasına sarkan Mirallas, topu ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e gönderdi. Muhammet, arkasında bulunan rakibine rağmen dönerek sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Koray Gençerler, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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