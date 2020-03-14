Gaziantep FK: 1-0

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Ceyhun , Efecan, Caulker, Bakasetas, N'Sakala, Onur (Dk. 54 Emircan), Salih (Dk. 90+1 Yasin Bammou), Fernandes (Dk. 71 Campos), Tzavellas, Cisse

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Toşca, Kenan (Dk. 66 Muhammet), Jefferson, Kayode, Güray (Dk. 66 Diarra), Moralis Junior, Oğuz, Maxim (Dk. 77 Twumasi), Kana Bıyık

SARI KARTLAR: Salih (Aytemiz Alanyaspor) – Oğuz, Morais, Djilobodji ( Gaziantep FK)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaşması yurt genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynandı. Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

4'üncü dakikada sol kanattan ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Morais'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut direkten döndü, ardından Kayode'ye çarpan top üstten auta çıktı.

17'nci dakikada orta sahadaki top kaybıyla başlayan Gaziantep atağında sağdan paslaşarak ceza sahası çaprazına sokulan Güray'ın yaptığı ortaya yükselen Kayode'nin kafa vuruşu az farkla üsten auta gitti.

26'ncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas ceza sahası sağ çaprazına taşıdığı topu geriden koşu yapan Cisse'ye aktardı. Burada topla buluşan Cisse savunma oyuncularını geçerek sert vurdu. Top ağlarla buluştu ancak VAR'ı inceleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyon öncesinde Bakasetas'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

38'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cisse'nin ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu ancak top ceza sahası içerisindeki savunmadan geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41'inci dakikada sağ kanatta Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Bakasetas topu ceza sahası çaprazına havalandırdı. Burada topa ilerleyen Tzavellas kafa ile topu kale önüne aktardı. Topu yükselen Cisse'nin kafa vuruşunu kaleci Günay tokatladı ancak seken topa uzanan Caulker'in vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

50'inci dakikada gelişen pozisyonda Onur sağ kanat taç çizgisinde topu kontrol etti. Bu sırada kayarak müdahale eden Morais'in hareketinin ardından yere sert düşen Onur sakatlanarak sedye ile hastaneye götürüldü. Sakatlanan Onur'un yerine ise Emircan oyuna girdi.

55'inci dakikada gelişen Gaziantep kontratağında Kenan'ın pasıyla topla buluşan Güray kontrolü sağlamasının ardından ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

70'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında korner vuruşunda topun başına geçen Bakasetas ceza sahasına yükseltti. Penaltı noktasında topa yükselen Caulker'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Cisse'nin ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

89'uncu dakikadaki Gaziantep kontratağında Twumasi sağ kanattan taşıdığı topu bekletmede ceza alanına yükseltti. Burada topa yükselen Diarra'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

- Antalya