Gaziantep FK: 1-2

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Gaziantep FK puanını 18 yaparken Başakşehir 15 puanda kaldı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Mirallas, 74'üncü dakikada ise Muhammet Demir kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 56'ncı dakikada Crivelli'den geldi.14'üncü dakikada Güray Vural'ın sol kanattan taşıdığı ve ceza sahasına yerden çevirdiği topta Mirallas'ın açısını kapatan kaleci Mert, Belçikalı oyuncuya rahat vuruş şansı tanımadı ve müdahalesiyle top kornere çıktı. 17'nci dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli'den önce kaleci Günay'ın topa müdahalesinde top Chadli'nin önünde kaldı. Belçikalı oyuncunun müsait pozisyondaki şutu auta çıktı. 19'uncu dakikada İrcan Can'ın ceza sahası dışında yaptığı etkili şutta kaleci Günay hata yapmadı. 26'ncı dakikada Rafael'in yerden pasında Guldbrandsen'in dokunuşunda kaleci Günay mutlak gole izin vermedi. Devamında Djilobodji'nin müdahalesinde top Günay'da kaldı. 44'üncü dakikada Gaziantep FK'nın golü geldi. Sol kanatta Muhammet Demir'in sol kanattan ceza sahasına yerden pasında Mirallas topa çok sert vurdu, Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1.54'üncü dakikada İrfan Can çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Chadli'ye çıkardı, Chadli'nin şutu üstten auta çıktı.56'ncı dakikada Ponck'un uzun pasında Crivelli topu önüne indirdi ve ayak içi plase ile topu ağlara gönderdi: 1-1.65'inci dakikada Mirallas'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı şut az farkla auta çıktı. 70'inci dakikada Djilobodji'nin pasında hızla ilerleyen Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı. 74'üncü dakikada Olkowski'nin sol kanattan taşıyıp kale sahası içine yerden pasında Muhammet Demir'in topa kayarak dokunuşu ağlara gitti: 1-2.77'nci dakikada İrfan Can'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda savunmaya çarpan topta kaleci Günay'a topu son anda kornere çeldi. 79'uncu dakikada Giuliano'nun ara pasında ceza sahası içinde Demba Ba kaleciyi geçmek istedi, Günay'ın müdahalesi sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

