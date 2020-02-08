Gaziantep FK: 3-0

Özgür KABAN/

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Ali Saygı Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Diaby (Dk. 74 Lens), Ljajic (Dk. 46 Boateng), N'Koudou, Burak Yılmaz (Dk. 82 Umut Nayir)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Olkowski, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Güray Vural (Dk. 67 Diarra), Maxim, Sousa, Muhammet Demir (Dk. 67 Twumasi), Kayode (Dk. 79 Kenan Özer)

GOLLER: Dk. 52 (P) Burak Yılmaz, Dk. 69 Kevin-Prince Boateng, Dk. 90+5 Lens (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: N'Koudou, Gökhan Gönül, Caner Erkin (Beşiktaş) - Kana-Biyik, Kenan Özer (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 69'uncu dakikada yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5'inci dakikada Jeremain Lens kaydetti. Siyah beyazlılar bu skorla, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

27'nci dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Maxim'in sağ kanattan sürüklediği topta Rumen oyuncu topu sol kanattaki Güray Vural'a aktardı. Güray'ın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

28'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic pasını Burak'a aktardı. Burak Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

30'uncu dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Kayode, Morais'in savunma arkasına attığı topa hareketlendi. Sağ kanattan topu taşıyan Kayode'nin ceza sahasındaki Muhammet Demir'e attığı pası Victor Ruiz son anda kayarak önledi ve meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby rakibini geçerek sıfıra indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

41'inci dakikada siyah beyazlılarda sağ kanatta topla buluşan Diaby'nin rakibinde sıyrıldıktan sonra ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay topu tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan atışta Burak Yılmaz'ın vuruşu barajdan döndü. Daha sonra topla buluşan Elneny'nin ortasında Atiba'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Alper Ulusoy, topun Güray Vural'ın eline çarptığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ve kaleci Günay'ı farklı köşelere yolladı: 1-0.

59'uncu dakikada Gaziantep FK atağında savunma arkasına gönderilen topa Kayode hareketlendi. Kayode ceza sahasına girmeden topu Maxim'e aktardı. Rumen oyuncunun yaptığı plase vuruş kaleci Karius'ta kaldı.

69'uncu dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Diaby'nin pasıyla sıfıra kadar inen Gökhan Gönül yerden pasını çıkardı. Siyah beyazlıların yeni transferi Kevin-Prince Boateng şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

76'ncı dakikada Caner'in kullandığı korner sonrasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Ruiz'in sert şutunda kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep savunması çizgiden çıkardı.

90'ıncı dakikada Caner Erkin'in uzun pasında topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

90+5'inci dakikada Beşiktaş 3'üncü golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Lens'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

BOANTENG FORMAYI GİYDİ, GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng forma giydiği ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. İlk yarının sonlarına doğru ısınmak için kulübeden çıkan Ganalı futbolcu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi. Boateng oyuna dahil olurken, kenara gelen isim ise Adem Ljajic oldu. Kevin-Prince Boateng, mücadelenin 69'uncu dakikasında siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Boateng, Gökhan Gönül'ün sağ taraftan yerden çıkardığı topta, ön direkte topuğuyla şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında kart cezası sınırında 4 isimden birisi olan Gökhan Gönül, mücadelenin 53'üncü dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.