Gaziantep FK: 3-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Sosa (Dk.81 Gustavo), Ozan (Dk.73 Sinan), İrfan Can, Pelkas (Dk.73 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk.87 Novak), Valencia (Dk.81 Osayi-Samuel)GAZİANTEP FK: Günay, Junior Morais (Dk.79 Güray), Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih (Dk.84 Furkan), Rashid (Dk.79 Enver Cenk), Mirallas, Maxim, Kenan (Dk.84 Ribeiro), Dicko

GOL: Dk.56 Mert Hakan Yandaş, Dk.71 Valencia, Dk.90+5 Sinan (Fenerbahçe) - Dk.65 Altay Bayındır (kk.) (Gaziantep FK)SARI KART: Mert Hakan, Gökhan (Fenerbahçe) - Miranda, Vetrih (Gaziantep FK)Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.9'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.11'inci dakikada İrfan Can'ın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Mert Hakan'ın vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.33'üncü dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan İrfan Can, meşin yuvarlağı Mert Hakan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top üst filelerde kaldı.34'üncü dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşu yaptı. Bu oyuncunun arkaya aşırdığı topla altı pas üzerinde buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.42'nci dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı Ozan'a aktardı. Ozan'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.45+2'nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Dicko'nun sağ kanattan pasında topla buluşan Kenan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.56'ncı dakikada Fenerbahçe mücadelede üstünlüğü yakaladı. Ozan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.65'inci dakikada Gaziantep FK mücadelede eşitliği yakaladı. Maxim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın topu kontrol etmek istedi. Altay'ın çizgi üzerinden aldığı top elinden sekerek içeri girdi. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonra Gaziantep FK'nın golünü verdi: 1-1.71'inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Caner'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Pelkas'ın kafa ile arkaya aşırdığı topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.88'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Caner'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.89'uncu dakikada Maxim'in içeri çevirdiği topla buluşan Mirallas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.90+5'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.