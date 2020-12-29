Gaziantep FK adımlarını sağlam atıyor - Son Dakika

Gaziantep FK adımlarını sağlam atıyor

29.12.2020 11:03
Gaziantep FK adımlarını sağlam atıyor, System.String[]

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Gaziantep FK'nin asbaşkanı Müslüm Özmen, takımdaki başarıyı yakalanan aile ortamına bağlayarak, "Zaman zaman daha büyük hedefler söyleniyor.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Gaziantep FK'nin asbaşkanı Müslüm Özmen, takımdaki başarıyı yakalanan aile ortamına bağlayarak, "Zaman zaman daha büyük hedefler söyleniyor. Bu yakıştırmalar bizi çok mutlu ediyor. Ancak temkinli olmak ve hedefimize ilerlemek zorundayız." dedi.

Özmen, AA muhabirine, takım olarak çok iyi gittiklerini ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Gaziantep FK'nin sistem takımı olduğunu dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Bizim geçen sene iyi bir kadromuz vardı. Onu büyük oranda koruyup, sene başında da önemli ve istediğimiz oyuncuları arımıza kattık. Onlar da kısa zamanda takıma adapte oldu ve performanslarını artırmaya başladılar. Şu an itibarıyla takıma baktığımızda, her oyuncu, çevresindeki takım arkadaşlarının nasıl tepkiler vereceğini bilerek hareket ediyor. Bu da sistemimizi sahaya daha iyi aktarmamızı sağlıyor. Büyük birliktelikler zorlu zamanlarda oluşur. Pandemi dönemi de aslında takımımızda büyük bir aile bilinci oluşturdu. Malzemeciden masöre, yönetimden teknik heyete, güvenlikçiden futbolcuya kadar herkes bir aile bilincinde. Takımdaki herkes birbirine çok güveniyor. Bu da başarıyı getiriyor."

Takımdaki her futbolcunun ve teknik heyetin, yönetimle beraber takımın başarısı için gece gündüz çaba gösterdiğini anlatan Özmen, "Bu da başarıyı kaçınılmaz kılıyor. İyi yoldayız. İnşallah daha iyiye de ulaşacağız. Yenilmezlik serimizi sürdürebildiğimiz kadar ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Galibiyet serilerini sürdürmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Özmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Futbolda yenilgi de galibiyet de var. O yüzden elbet bir gün yenileceğiz. Ama esas olan oyun disiplinimiz ve mücadelemizin bozulmaması. Yani esas önemli şey, kaliteli futbol. Biz sene başında da söylemiştik, bizim hedefimiz ligi geçen seneden daha iyi yerlerde bitirmek yani Avrupa bileti kazanmak. Bu hedef de ya lig sonundaki sıralamadan ya da kupa aracılığıyla gerçekleşecek. Biz bu hedefle yolumuza gideceğiz. Zaman zaman daha büyük hedefler söyleniyor. Bu yakıştırmalar bizi çok mutlu ediyor. Ancak temkinli olmak ve hedefimize ilerlemek zorundayız. Gerisi takdiriilahi. Biz üzerimize düşeni yapıp maç odaklı sonuçlar almaya çalışacağız."

"Futbol bir sonuç oyunudur"

Asbaşkan Özmen, zaman zaman takımın topa sahip olma oranındaki istatistikleriyle eleştiriler aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim topa sahip olmak gibi bir isteğimiz yok. Topla kimin oynadığı bizim için önemli de değil. Top bizdeyken rakip kalede tehlike yaratalım, istediğimiz pozisyonları yakalayalım yeter. Sabaha kadar topla oynasan ne olacak? Futbol bir sonuç oyunudur. Biz de istediğimiz sonuçları aldığımıza göre topla oynama oranı bizim için hiç önemli değil."

Teknik heyetle her zaman iyi bir diyaloglarının olduğunu belirten Özmen, "Bu başarı, hem futbolcu grubumuzdan, hem teknik heyetimizden hem de yönetimimizden kaynaklı. Biz her zaman takımdaki huzuru ve mutluluğu sağlamaya çalışıyoruz. Nitekim de başarılı oluyoruz ki takımımız bu sonuçları elde edebiliyor. Hocamız, Gaziantep'te devam etmek istiyor. Biz de kendisinden memnunuz. O yüzden kısa zamanda bu noktada oturulup görüşülür ve her iki tarafın menfaatleri doğrultusunda istikrarımızı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

"Transfer görüşmesi her zaman var"

Müslüm Özmen, yaklaşan ara transfer dönemiyle ilgili görüşlerini de şöyle aktardı:

"Biliyorsunuz yabancı oyuncu konusunda kotamız dolu. Ancak teknik heyetin de fikirleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılabilir. Türk oyuncu noktasında da bazı görüşmeler var. Bizim daha önceki yıllardan beri yapmak istediğimiz en önemli şey, altyapı. Alttan oyuncu geliştirmek. Bu noktada scout ekibimiz her zaman çalışıyor. Transfer görüşmesi her zaman var. Ara transfer döneminde de aramıza katılacak isimler olacaktır. Önceki yıl Süper Lig'e yükseldik, geçen sene Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına bu anlamda çok adım atamamıştık. O yüzden artık yavaş yavaş genç yerli oyuncular noktasında da çalışmalar yapma zamanımız geldi."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK adımlarını sağlam atıyor - Son Dakika Spor


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