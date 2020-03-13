Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında

6 saat önce

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında, System.String[]

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Sumudica dönüyor

Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak.

Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı

Son Dakika Haberleri
15:51 Teniste başkanlığa iki aday
15:50 Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
15:43 Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
15:40 Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi
15:40 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]