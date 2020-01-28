Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Alexandru Maxim'i kiraladı! - Son Dakika Spor
Gaziantep FK, Alexandru Maxim'i kiraladı!
16 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, 31 gol kaydetti.
Inter'e transfer olan Eriksen, Tottenham formasıyla Inter'e nefis bir gol atmıştı! İzleyelim...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:53
Son Dakika Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattı