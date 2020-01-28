Gaziantep FK, Alexandru Maxim'i kiraladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alexandru Maxim'i kiraladı! - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Alexandru Maxim'i kiraladı!

16 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Gaziantep FK, Alexandru Maxim'i kiraladı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.


Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, 31 gol kaydetti.


Inter'e transfer olan Eriksen, Tottenham formasıyla Inter'e nefis bir gol atmıştı! İzleyelim...


Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:53 
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