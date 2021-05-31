Süper Lig ekibi Gaziantep, Vetrih ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, iç transferde 30 yaşındaki Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kulübümüz geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezon da kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübe hayırlı olması dileğinde bulunuldu.