Gaziantep FK, Ankaragücü maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, yarın oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yarın oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında, sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren son antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayıp, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Çalışmalarını tamamlayan Gaziantep FK, yarın saat 21.00'da Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan Ankaragücü maçının saatini beklemeye başladı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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