Gaziantep FK Ankaragücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK Ankaragücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Gaziantep FK Ankaragücü maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK Ankaragücü maçına hazırlanıyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk edeceği Ankaragücü maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde taktik idman yapılırken ikinci bölümde ise futbolcular çift kale maç oynadı.


Gaziantep ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti antrenman öncesi Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.


Hakem Cüneyt Çakır


Gaziantep Kalyon Stadı'nda 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının hakemi de belli oldu. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik maçın hakemi olarak FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. - GAZİANTEP

Ankaragücü, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:30 Kaynak: İHA

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