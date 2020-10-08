Gaziantep FK, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sabah saatlerindeki antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi.

Salonda ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih katılmazken, hafif ağrıları bulunan Muhammet Demir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.