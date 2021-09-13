Üye Girişi
Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi - Son Dakika

Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi

13.09.2021 21:18
Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi, System.String[]

Gaziantep FK ile Antalyaspor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 4. hafta karşılaşmasına statta maçı izlemeye gelen gelin damat damga vurdu.

Gaziantep FK ile Antalyaspor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 4. hafta karşılaşmasına statta maçı izlemeye gelen gelin damat damga vurdu. Gaziantep FK'yı düğün günü de yalnız bırakmayan ve eşiyle birlikte stada gelen damat Mesut Çamurcu'nun tribün lideri olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep FK ile Antalyaspor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 4. hafta karşılaşmasının sakin geçen ilk yarısına maçı el ele izlemeye gelen gelin ve damat damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı başladıktan sonra el ele Gaziantep Kalyon Stadı'na giriş yapan gelin Mehtap ile damat Mesut, tribünlerde takımlarını destekleyen taraftarların da dikkatini çekti. Gelin ve damadı gören taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

TRİBÜN LİDERİ OLDUĞU TAKIMINI DÜĞÜN GÜNÜ DE YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan taraftarı olduğu Gaziantep FK'yı düğün günü de yalnız bırakmayan damat Mesut Çamurcu'nun 'Asil Şahinler' isimli taraftar grubunun tribün lideri olduğu ortaya çıktı. Gönül verdiği takımının maçının düğün gününe denk gelmesi nedeniyle ikilemde kaldığını belirten damat Mesut, düğünden sonra eşi Mehtap ile stada gelmeye karar verdiğini ve gönlünün takımını yalnız bırakmaya el vermediğini ifade etti.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Gaziantep, Düğün, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor 21:28 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi 21:25 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer 21:04 Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer
Diyanet'ten açık büfe açıklaması: Aşırıya kaçmadan almak helaldir 20:38 Diyanet'ten açık büfe açıklaması: Aşırıya kaçmadan almak helaldir Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi 19:40 Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz 19:04 Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor 18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu 17:56 Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
17:12 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı         
21:36
Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı         
21:25
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması         
21:22
40 yıldır ormanlarda yaşayan 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" modern hayata döndükten sonra kanserden öldü         
20:49
Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi         
19:16
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti         
16:32
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı         
15:32
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 21:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK-Antalyaspor maçında gelin-damat sürprizi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement