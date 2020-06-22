Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen: 'Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdık'

Süper Lig'de Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Gaziantep FK'da asbaşkan Müslüm Özmen, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Müslüm Özmen'in açıklamaları;

Bazı Galatasaray yöneticiler ve teknik heyetten kişilerin bize "Şampiyon mu oldunuz?" demesi çok yanlış. Biz emek veriyoruz. Çok farklı şeyler yapmak isteyen bir kulübüz. Galatasaray maçına özel primimiz yok. Oyuncularım sorumluluğunun bilincinde çok iyi mücadele etti. Galibiyeti kaçırdık. Hakemin gördüğünü çalması önemli. Hakem gördüklerini çalma cesaretinde olsaydı, sonuç daha farklı olabilirdi

Hakemler insandır

6 saniye kuralının uygulanması ile ilgili Özmen, "Biz hocaların kararlarına tepki gösteriyoruz ama yorumlama, yanlıştı veya ilk defa yaptı diye bir şey söyleme şansımız yok. Hakemler insandır, hata yapabilir diyoruz. Bizim beklediğimiz hakemlerin gördüğünü çalabilmesi önemli. Alper hoca da herhalde onu yaptı