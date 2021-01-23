Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi. Yeni transfer Osama Rashid de ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep FK, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.