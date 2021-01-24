Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından

24.01.2021 23:18

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın hakkının beraberlik olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın hakkının beraberlik olmadığını söyledi.

Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi ve güçlü bir şekilde başladıklarını belirterek, "Rakip hata yapmamızı bekledi. Bunun için önlem almamız gerektiğinin farkındaydık. Onların forvetinin çok tehlikeli olduğunu biliyorduk ve dolayısıyla oyunu sürekli dengede tutup önlem almaya çalıştık." dedi.

Portekizli teknik adam, ilk yarıda rakiplerini kontrol altına aldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İyi pozisyonlara girdik. İyi oynayıp pas yaptığımızda golü bulduk. Rakibe istediklerini yaptırmadık ve oyunu biz oynadık. İlk yarı ikili mücadelenin olduğunu bir yarıydı. Bulabildiğimiz pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarıda rakibimiz sistemini değiştirdi. Rakibimiz iyi bir takım ve bireysel olarak iyi futbolcuları var. İkinci yarıda fiziki olarak biraz düştük. Dolayısıyla top tutmada biraz zorlandık. Sürekli forvetlerine uzun top oynadılar, ikinci topu alıp bir şeyler yapmaya ve bizim hatalar yapmamızı beklediler ama biz çok iyi organize olmuştuk. Defansif organizasyonu iyi yaptık, bu maçı 1-0 bitirmemiz gerekiyordu. Hakem uzatmalara bir dakika ekledi. Hakem 6 dakika ekstra verdi ama 90+7'de atmışlar golü. Nerdeyse bir dakika fazla verdi, neden olduğunu da anlamıyorum. Bu maçın hakkı beraberlik değildi, 2 puan kaybettik."

Bir basın mensubunun, "Yeni geldiğiniz takımla ilgi ve transferler hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Pinto, şu görüşleri paylaştı:

"Takımımıza yardım edecek kişileri getirmek istiyoruz. Bugün Junior Morais'i kaybettik, herkesle vedalaşıp çıkarken haberim oldu. Bana gelen bu şekilde. Aklında daha önce bir şey var mıydı, bilmiyorum ama kendi kalesini attığı golden dolayı özür diledi, ben de 'ona böyle şeylerin olabileceğini' söyledim. Ama sanırım ailesi burada kalmak istemiyor, sanırım nedeni bu."

Ömer Erdoğan'ın görüşleri

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise zor bir deplasman maçından beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Maça kontrollü başladıklarını dile getiren Erdoğan, "Sahada iki denk takım vardı. Biz daha fazla rakibi ikinci bölgede karşılayıp kazandığımız toplarla çabuk hücum planlıyorduk, ilk yarıda bu konuda başarılı olmadık." ifadelerini kullandı.

Ceza sahasında fazla oyuncularının olmasına rağmen gol yemenin kendileri için üzücü olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Golden sonra çok çabuk toparlandık. Üçüncü bölgede baskı yaparak Gaziantep FK'yi savunmadan çıkışlarında rahatsız etmeye başladık. Onları daha fazla uzun toplara zorladık. İkinci yarıda takımım gerçekten çok büyük bir karakter gösterdi. Sahanın tek hakimiydi. Hak ettiğimiz bir puanı aldığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum."

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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